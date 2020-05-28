На Лунинетчине продолжается акция «Внимание дети!»

На территории области проходит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание- дети!». В рамках проводимого мероприятия сотрудники ГАИ и других служб милиции среди всех участников дорожного движения будут разъяснять причины и последствия ДТП с участием детей, способы их недопущения и профилактики.

Правоохранители будут разъяснять правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, при этом активно использовать видеофильмы и наглядные пособия, уделив внимание разъяснению вопросов обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних. Кроме этого, профилактическая работа будет проводиться сотрудниками онлайн, а также с использованием социальных сетей: «Инстаграмм» «ГАИ Брест» и группе «Вконтакте» «ГАИ УВД Брестского облисполкома», где доводится информация о проводимых мероприятиях и акциях среди несовершеннолетних, полезные советы, как для детей, так и для взрослых участников дорожного движения, происшествиях с участием несовершеннолетних, произошедших как на территории города, так и области. Также размещаются видеоролики, аудиоролики, фильмы, мультфильмы, листовки и многое другое по тематике безопасности дорожного движения.

В соответствии с требованием п.166.9 Правил дорожного движения на период проведения специального комплексного мероприятия, необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на механических транспортных средствах. За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин.

На территории Брестской области по состоянию на 26 мая 2020 года произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 23 ребенка были травмированы (13 являлись пешеходами, 9 – пассажирами и 1 – водитель).

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома