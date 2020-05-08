На Лунинетчине прошли акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

Живые цветы от потомков Великой Победы легли к подножиям братских могил в Ситницком Дворе, Больших Чучевичах и Микашевичах, памятников погибшим при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в Лахве, жителям деревни Белое озеро, Кургана Бессмертия и обелисков в городском сквере в Лунинце.

Участие в этих митингах приняли школьники, многодетные семьи, представители рабочих коллективов, объединения профсоюзов, активисты общественных организаций БРСМ, «Белая Русь», совета ветеранов, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.