На Лунинетчине проходит акция «Беларусь помнит»

Республиканский патриотический проект «Беларусь помнит» направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о героических подвигах и судьбах белорусов, внесших вклад в освобождение страны и Великую Победу.

Фото лунинецких героев, воевавших на полях Великой Отечественной войны можно посмотреть в наших группах в социальных сетях — ВКонтакте и Одноклассники.

Каждый желающий может присоединиться к акции «Беларусь помнит». Присылайте архивные фотографии ваших родственников-участников ВОв с кратким описанием (расскажите, кто изображен на снимке, о его военных подвигах и заслугах) на наши страницы в социальных сетях.