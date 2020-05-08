На связи спасатели. РОЧС объявляет о старте новой акции

С 11 мая по 1 июня в Лунинецком районе пройдет профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Цель — привлечь внимание к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также обеспечение общей безопасности несовершеннолетних и снижения количества чрезвычайных ситуаций с их участием детей.

Во время акции будут использованы четыре формы работы с населением. Одна из них — «На связи спасатели». Во время телефонного разговора сотрудники РОЧС зададут вопросы, касающиеся безопасного проживая, расскажут о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Все проблемные вопросы, выявленные в ходе беседы, будут переданы заинтересованным структурам для дальнейшего рассмотрения.