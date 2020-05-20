На заседании ЦИК рассмотрели вопросы регистрации инициативных групп

Сегодня, 19 мая, состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, в ходе которого рассмотрены вопросы регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

ЦИК зарегистрировал только одну инициативную группу — Натальи Кисель. Еще 22 гражданам отказано в регистрации в связи с нарушением требований Избирательного кодекс.

Напомним, всего в Избирательную комиссию было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп. В среду, 20 мая, будут рассмотрены документы еще нескольких кандидатов.

Заседание начнется в 11.00. Прямая видеотрансляция доступна по ссылке.