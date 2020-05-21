«Неделя добра» проходит на Лунинетчине

В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» активисты БРСМ оказали помощь одиноко проживающей Нине Кочевой. Учащиеся сельскохозяйственного колледжа Татьяна Гудкова Анжелика Васильева навели порядок в доме и на приусадебном участке.