Неполная рабочая неделя будет установлена для работников ЖКХ

Неполная рабочая неделя будет установлена для некоторых работников ЖЭС Лунинецкого ЖКХ с 1 июня 2020 года.

Такое решение вызвало недовольство среди работников, которые не только ознакомились с приказом по предприятию № 260 от 21.04. 2020, но также отправили его на сайт газеты «ЛН» и попросил дать объяснение этому факту. Рабочие возмущены тем, что по новому графику рабочая неделя будет составлять 28 часов, а с теми, кто не согласен с существенными изменениями условий труда, контракт будет расторгнут…

Связались с директором ЖКХ КУМПП «Лунинецкое ЖКХ» Георгием Шпаковским, который сообщил:

– Работа участка ЖЭС обусловлена ​​доведенной планово-сметной ценой и фактически выделенными средствами для финансирования работ по текущему ремонту жилого фонда. На сегодняшний день сумма контракта составляет 200 тысяч рублей, что составляет половину суммы, на которую рассчитывали. В настоящее время на участке ЖЭС работают 18 человек. Чтобы сохранить коллектив и рабочие места, мы должны перевести работников на режим неполного рабочего времени.

Если мы не примем эти меры сейчас, финансовая ситуация ухудшится к концу года, что приведет к убыточной работе. Но самое грустное будет, если мы не можем сохранить коллектив и прибегнем к оптимизации. Всем работникам мы объяснили усе обстоятельства и надеемся на понимание…

Не исключено, что с подобной ситуацией могут столкнуться и сотрудники других предприятий и организаций района. Нам всем нужно быть терпеливыми и выдержанными. Безусловно, через некоторое время ситуация нормализуется, и рабочий процесс обязательно возобновится в привычном режиме.

Елена Данилович.