Номинальная начисленная заработная плата на Лунинетчине за март — 965 рублей

По данным главного статистического управления области, номинальная начисленная заработная плата на Лунинетчине (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-марте 2020 года составила 908,2 рубля, в том числе в марте — 965 руб.



Самая высокая зарплата на Лунинечине в промышленности — 1133,9 рубля, а сфере операций с недвижимостью — 1092,9 рубля. На третьем месте — транспортники, где зарплаты в среднем составляли почти 1067 руб. В сельском хозяйстве этот показатель достиг 737,6 руб. Чуть выше показатель в сфере образования и здравоохранения: 753,3 и 782 рубля соответственно. В торговле — 697,4 руб.



В «аутсайдерах» осталась сфера творчества, спорта и отдыха, где среднемесячный заработок по итогам квартала составил 593,8 рубля.