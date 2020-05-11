Обращение к жителям главного государственного врача района

Уважаемые жители Лунинецкого района!

На территории Лунинецкого района продолжают регистрироваться случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также в последнее время наблюдается прирост контактов 1-го уровня, что говорит о нарушении правил самоизоляции. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года №208, в самоизоляции нужно находиться гражданам Республики Беларусь и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам 1-го уровня. Контакты 1-го уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим, 2-го уровня — если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры на время наличия симптомов.

Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать место проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, вокзалы и другие места массового пребывания людей. За нарушение требований самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

В противодействии распространению коронавирусной инфекции одно из важнейших значений имеет ответственное отношение людей к проблеме. Именно поэтому — ограничьте посещение мест большого скопления людей, в особенности это касается рынков, промышленных магазинов и торговых мест! Откажитесь от покупок товаров не первой необходимости до улучшения ситуации по коронавирусной инфекции!

Если у Вас нет возможности исключить перемещение с помощью общественного транспорта, необходимо соблюдать основные меры эпидемиологической безопасности: выбирать время когда меньше людей, стараться держать дистанцию с другими пассажирами, а главное — использовать маску и перчатки. Прикасаться к поручням, сидениям и другим поверхностям в общественном транспорте следует как можно реже.

Во время пандемии вопрос безопасности посещения торговых объектов становится особенно актуальным.

В обычной жизни мы абсолютно не задумываемся над тем, как совершаем покупки. Для этого нам достаточно составить список необходимых продуктов, собраться и отправиться в любимый магазин, чтобы приобрести всё необходимое. Если чего-то нет, отправиться в другой и докупить это. Но, в условиях распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений привычный шоппинг уже не так прост. Поскольку в голове необходимо держать ряд правил, часть из которых продиктована благоразумием, а часть требованиями закона. При посещении продовольственных магазинов отдавайте предпочтение тем, в которых соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы.

На что стоит обратить внимание посетителей торговых объектов в первую очередь:

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен предметами индивидуальной защиты (перчатки и маски), это делается не только для того, чтобы они защитили себя, но и для того чтобы обезопасить Вас. В помещении должна проводиться регулярная влажная уборка, каждые несколько часов должны обеззараживаться поручни, дверные ручки. Полы и все поверхности должны обрабатываться с применением дезинфицирующих средств. Торговый объект несёт ответственность за дистанцирование посетителей, предупреждая о необходимости соблюдать минимальную дистанцию 1,5 м друг от друга. На пол должны быть нанесены специальные наклейки которые будут напоминать о важности выдержки интервала Стоит обратить внимание на наличие дезинфицирующих средств, они должны быть установлены в достаточном количестве, на видных позициях в местах, где проходят основные людские потоки.

Если Вы заметили недолжное соблюдение вышеуказанных пунктов, обратитесь к продавцу или администрации торгового объекта с просьбой принять меры по их безусловному выполнению.

Разумным решением будет использование услуг курьеров, заказывая продукты или готовую еду на дом. Подобных предложений предостаточно, а способы бесконтактной оплаты и бесконтактного получения заказа снижают вероятность заразиться коронавирусом.

Не забывайте о мерах предосторожности в настоящий период. И будьте благоразумны, без особой необходимости не посещайте магазины.

Необходимо помнить, что меры самоизоляции касаются не только взрослых, но и детей. Дети, как взрослые, должны соблюдать все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест массового скопления людей. В случае необходимости задачей родителей является организация досуга ребенка на дому, самостоятельного изучения им учебных программ, а также минимизации общения со сверстниками.

Рекомендую на период неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции отказаться от совместных поездок к родственникам.

Хотелось бы еще раз напомнить, что любой Ваш выход из дома, контакты с другими людьми, использование общественного транспорта, – всё это вносит вклад в распространение коронавирусной инфекции.

Не стоит думать что она где-то далеко. Пандемия совсем рядом и может коснуться каждого из нас или наших близких, поэтому призываю к максимальной ответственности благоразумию и осторожности!

Виталий Дегтярёв,

главный государственный санитарный врач Лунинецкого района