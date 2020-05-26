Определены резервные дни ЦТ

Министерство образования определило график проведения централизованного тестирования в резервные дни. Соответствующее постановление министерства от 20 мая 2020 года №93 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля.

Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сроки регистрации для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 12 по 17 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

БЕЛТА