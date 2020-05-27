От массовых мероприятий придется отказаться. Как пройдут последние звонки и выпускные?

В этом году последние звонки пройдут 30 мая. В связи с неблагополучной эпидситуацией они будут не совсем привычными – без традиционных общих линеек, но с классными часами.

От массовых мероприятий придется отказаться и выпускникам. Кстати, в этом году в районе их 525 в 11 классах и 798 – в 9-ых. Торжественные вручения аттестатов пройдут по согласованию с родительскими комитетами и без посторонних – только ученики, их родители и учителя.

Стоит отметить, что пандемия не внесла изменений в школьные экзамены. Однако все необходимые меры предосторожности будут соблюдены. Во время письменных экзаменов учащиеся, при необходимости, будут разделены на группы для соблюдения социальной дистанции. Сдача устных пройдет по графику. Если раньше все приходили сразу и дожидались своей очереди, то сейчас для каждого будет назначено определенное время.