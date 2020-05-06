Парада не будет. Как в Лунинецком районе отметят 9 Мая?

В Лунинце и Микашевичах принято решение провести День Победы без парадов и массовых шествий.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в районе пройдут в формате возложения представителями органов местной власти цветов к обелискам.

Также районный исполнительный комитет рекомендует провести мероприятия, посвященные 9 Мая, непосредственно внутри коллективов организаций: празднично оформить здания, поздравить работников, отправить открытки ветеранам войны и труда.

В учреждениях культуры и образования организованы тематические выставки, ветеранам вручают юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также памятные подарки за счет районного бюджета.

9 Мая в Лунинце и Микашевичах в 10.00 состоятся церемонии возложения цветочных корзин к памятникам погибшим воинам.