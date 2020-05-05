Поклон вам, наши ветераны, за мир, свободу на земле…

По информации из территориального центра социального обслуживания населения, на Лунинетчине есть 6 инвалидов войны.

Константин Васильевич Арабей из Бостыни во время оккупации был подростком. Вся их семья пошла в партизаны. Пекли хлеб, выполняли поручения по разведке, участвовали в других ответственных операциях. В мирное время сельчанин работал то пастухом, то на лесопереработке. Семью создал вместе с Надеждой Александровной, вырастили двоих детей, дождались внуков.



Михаил Лаврентьевич Климчук живет в Велуте, а точнее – на хуторе Княжистовичи, расположенном в окрестностях агрогородка. Он родился в 1926-м, а с освобождением отправился служить. Воевал на немецко-литовской границе, мало что не дошел до Восточной Пруссии. Боевое ранение на несколько месяцев приковало к постели. В госпитале солдат встретил Великую Победу. Мирная жизнь не была безоблачной, так как дважды пришлось испытать судьбу вдовца. Сегодня радость приносят дети и внуки.



Ужасы военного лихолетья сполна узнал Владимир Константинович Янцевич из Любани. Ему было 15 лет, когда началась война. Вместе с матерью и сестрами сбежали от немцев в лес. Помогал партизанам. После освобождения занимался разминированием территории. Подорвался на мине, оставшись без стопы. Сельчане помнят его, как квалифицированного фельдшера, который не раз и не два приходил землякам на помощь. В копилке наград есть не только военные юбилейные медали, но и профессиональные – “Заслуженный работник здравоохранения БССР”, “Отличник здравоохранения” и др. Старость согревает жена Ольга Степановна. У них двое детей, 6 внуков и 12 правнуков.

95 лет исполнилось в феврале лунинчанину Алексею Александровичу Бабичу. Его ратный подвиг ознаменован орденами Отечественной войны, медалями «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 36 лет наш земляк посвятил работе в Лунинецком районном узле связи.

Читателям «Лунінецкіх навін» хорошо знакома фамилия Павла Акимовича Добринца. Юность Почетного гражданина района опалена пламенем партизанского костра. Распространял листовки, добывал сведения о немцах, надежно держа связь с народными мстителями. За отвагу и мужество награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями – “За боевые заслуги”, “Партизану Отечественной войны”, “За победу над Германией” и многочисленными юбилейными. В мирное время работал судьей, в органах прокуратуры. Сегодня 95-летний лунинчанин по-прежнему остается в строю, исполняя обязанности заместителя председателя районного совета ветеранов. А как красиво Павел Акимович поет! Пусть его песня не смолкает еще долго!



Лунинец стал второй малой родиной для уроженца Украины Ивана Васильевича Петымко. И сегодня он вспоминает, как в войну умирали люди. С врагом сражался в Прибалтике, был ранен, лечился в больнице. Праздничный китель украшают многочисленные ордена и медали. После освобождения службу продолжил в военных комиссариатах.

В официальных документах участниками Великой Отечественной значатся 11 фамилий. Это Василий Иванович Ковалевич и Иван Трофимович Савич (оба – из Богдановки), Иван Леонтьевич Гущеня из Больших Чучевич, Максим Никифорович Гриневич из Дребска, Константин Григорьевич Дырда со Станции Дятловичи, Семен Минович Черноокий из Дятлович, а также Татьяна Григорьевна Капралова, Георгий Павлович Командис и Василий Николаевич Савчук (все – из Лунинца), Анастасия Павловна Литвинович и Анна Максимовна Шевчик (обе – из Микашевич). За каждым

– судьба настоящего борца, который, не взирая на возраст и обстоятельства, был готов положить жизнь на алтарь Победы.

Лицами, имеющими ордена и медали СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, сегодня считаются 4 земляков: лунинчане Мария Андреевна Герасимова, Петр Ильич Свириденко и Лидия Васильевна Игумнова, а также Николай Иванович Стрельников, которые переехал в райцентр из России.

Тяжелую работу на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог пришлось выполнять лунинчанам Марии Иосифовне Дранич, Тамаре Владимировне Олешкевич, Александру Денисовичу Павлюковцу, Зое Александровне Тенерядневой и Михаилу Степановичу Шамрило, а также Марии Михайловне Воронич из Ракитно и Марии Ивановне Гриневич из Дребска.

Есть в списке ТЦСОН еще десятки фамилий – тех, кто признан инвалидом с детства по причине ранения или контузии; семьи погибших в годы войны; бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и гетто. А сколько имен увековечено на памятниках, братских могилах, обелисках и мемориалах! Вклад каждого в общую Победу неоценим. Она – одна на всех! Была, остается и такой будет… Поэтому давайте вместе помнить, какой ценой завоеван мир и свобода на нашей земле!



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Нам уже прислали первый снимок с такой подписью: