Поможем Соне Микрюковой

Нужна Ваша помощь! После того как погиб старший сын, у Валентины Валентиновны осталась младшая доченька Сонечка. В первый месяц жизни она перенесла менингоэнцефалит – тяжелое заболевание, при котором развивается воспаление оболочек головного мозга и его вещества. В июле Сонечке будет 3 года. После перенесенной болезни даже спустя столько времени она только начинает держать голову, не ползает, не может двигать ручками. Она все время находится в лежачем положении, поскольку совсем не может удерживать спину. Что бы дать девочке возможность сидеть, необходим специализированный стульчик, в котором ее тело будет полностью зафиксировано. Просим Вас о помощи Сонечке!

Вы можете помочь Сонечке, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Соне Микрюковой:

1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5 УНП 591029371 БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 94000 Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.



Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Соня ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Соня 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.