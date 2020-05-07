Правительство уточнило правила самоизоляции

in Падзея

Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совета Министров от 5 мая 2020 года №268 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

  • Заболевшие коронавирусом обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания.
  • Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское освидетельствование.
  • Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по решению наблюдающих врачей.
  • Определено, что дети до 10 лет должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов и посещают детсады или школы.
  • Пребывание несовершеннолетних граждан в самоизоляции обеспечивают их законные представители.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.