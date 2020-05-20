Принято решение об образовании районной комиссии по выборам Президента

Президиум Лунинецкого районного Совета депутатов и Лунинецкий районный исполнительный комитет приняли решение об образовании районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.
В ее состав вошли 13 представителей трудовых коллективов, руководящих органов районных организационных структур политических партий и общественных объединений:
|Бартновская Ольга Валентиновна
|от Лунинецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
|Гапон Игорь Иванович
|от Лунинецкой районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма
|Громыко Александр Николаевич
|от граждан путем подачи заявления
|Домашевич Нина Николаевна
|от коллектива администрации учреждения образования «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»
|Каленкович Владимир Николаевич
|от трудового коллектива учреждения образования «Синкевичская средняя школа»
|Качановская Елена Николаевна
|от граждан путем подачи заявления
|Ковшик Юрий Васильевич
|от граждан путем подачи заявления
|Конопацкий Эдуар Александрович
|от граждан путем подачи заявления
|Курилович Андре Николаевич
|от Лунинецкой районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»
|Малащицкая Надежда Ефимовна
|от Лунинецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
|Мелешкевич Тамар Александровна
|от коллектива заводоуправления открытого акционерного общества «Спецжелезобетон»
|Олешкевич Николай Андреевич
|от Лунинецкой районной организации Коммунистической партии Белоруссии
|Рафалович Нелли Анатольевна
|от Лунинецкой районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Районная комиссии по выборам Президента Республики Беларусь находится по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, д.1, кабинет 203. Телефон: 8 (01647) 23832.