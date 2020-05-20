Принято решение об образовании районной комиссии по выборам Президента

Президиум Лунинецкого районного Совета депутатов и Лунинецкий районный исполнительный комитет приняли решение об образовании районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

В ее состав вошли 13 представителей трудовых коллективов, руководящих органов районных организационных структур политических партий и общественных объединений:

Бартновская Ольга Валентиновна от Лунинецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Гапон Игорь Иванович от Лунинецкой районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Громыко Александр Николаевич от граждан путем подачи заявления Домашевич Нина Николаевна от коллектива администрации учреждения образования «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» Каленкович Владимир Николаевич от трудового коллектива учреждения образования «Синкевичская средняя школа» Качановская Елена Николаевна от граждан путем подачи заявления Ковшик Юрий Васильевич от граждан путем подачи заявления Конопацкий Эдуар Александрович от граждан путем подачи заявления Курилович Андре Николаевич от Лунинецкой районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Малащицкая Надежда Ефимовна от Лунинецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мелешкевич Тамар Александровна от коллектива заводоуправления открытого акционерного общества «Спецжелезобетон» Олешкевич Николай Андреевич от Лунинецкой районной организации Коммунистической партии Белоруссии Рафалович Нелли Анатольевна от Лунинецкой районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Районная комиссии по выборам Президента Республики Беларусь находится по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, д.1, кабинет 203. Телефон: 8 (01647) 23832.