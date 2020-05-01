Пробный запуск фонтана стал приятным сюрпризом для жителей и гостей города Микашевичи

Практически завершились реконструкция и благоустройство площади Дворца культуры РУПП «Гранит». В ходе работ, которыми занимались в том числе и работники СУ-63, облик одного из любимых мест отдыха горожан полностью преобразился. Современные тротуары из красивых природных материалов, скамьи в окружении вечнозеленых деревьев, оригинальный ландшафтный дизайн самой площади, большая летняя концертная сцена — вот далеко не полный перечень всех особенностей реконструированного объекта. Впрочем, больше всего горожане проявляли интерес к будущему фонтану. И вот вчера вечером, 30 апреля, этот интерес был удовлетворен. Случайные прохожие и жители многоэтажных домов, прилегающих ко Дворцу культуры РУПП «Гранит», смогли наблюдать за первым пробным пуском большого фонтана.

Фото соцгруппы «Помощь на дорогах Микашевичи»