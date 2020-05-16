Профсоюзы АПК направляют 50 процентов взносов в Фонд помощи

В борьбе с коронавирусом профсоюзы АПК не остаются в стороне. Начиная с апреля они направляют не менее 50 процентов взносов в Фонд помощи — профсоюзную кассу взаимопомощи.

Как сообщала председатель райкома работников АПК Ольга Ермаленок, эти средства направляются на оказание материальной помощи членам профсоюза в связи с болезнью и лечением, связанными с COVID-19, а также на приобретение антисептических средств и дезинфектантов.

Сегодня на эти цели первичными профсоюзными организациями отраслевого профсоюза направлено более 4 000 рублей. Так, первечка ОАО «Вульковский рассвет» оказала спонсорскую помощь Лунинецкой центральной районной больнице на приобретение лекарств, дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения в размере 2 000 рублей.

В районную профсоюзную организацию также поступило финансирование от Республиканского комитета профсоюза работников АПК и областного комитета профсоюзов работников АПК в сумме 1500 рублей. Эти средства планируется распределить между первичками и направить на оказание материальной помощи членам отраслевого профсоюза, на приобретение средств дезинфекции, защиты органов дыхания и другое.