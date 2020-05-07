Работа паромной переправы может быть остановлена

Низкий уровень воды в реке Припять в последние годы наблюдается все чаще. Из-за этого функционирование паромной переправы уже в конце мая может быть остановлено. Об этом сообщил начальник ДРСУ №101 Александр Трухнов.

— Важность паромной переправы очевидна. Приведу такой факт, — рассказывает Александр Николаевич. — В апреле на Полесье было много пожаров, в том числе лесных. Во время одного из них пламя подобралось совсем близко к деревне Коробье Столинского района. Чтобы остановить огонь, были вызваны лунинецкие спасатели и работники лесхоза. Мы успели вовремя переправить спецтехнику на противоположный берег Припяти. Общими усилиями смогли не допустить страшной беды. Поэтому очень важно сегодня продумать все возможные варианты, чтобы переправа продолжала объединять два берега реки.