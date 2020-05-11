РОЧС предлагает поучаствовать в конкурсе «Мы б в спасатели пошли»

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» МЧС запускает интернет-конкурс «Мы б спасатели пошли».

Дети от 2 до 11 лет вместе со своими родителями могут выбрать одну из двух категорий — «Детский костюм спасателей» и «Детская техника спасателей».

Для участия в первой номинации нужно подготовить тематические костюмы спасателей. Например, боевую одежду и снаряжение спасателя или форму спасателя будущего. Сделать костюм можно из любых материалов и любым способом, однако он должен представлять собой не менее двух элементов одежды, допускается также использование символики и атрибутики МЧС. В ходе видеопрезентации участникам необходимо продемонстрировать костюм, рассказать о его предназначении, особенностях, преимуществах и т.д.

Чтобы поучаствовать в номинации «Детская техника спасателей», участникам нужно оформить детскую коляску, трехколесный велосипед, педальный автомобиль в тематике МЧС. Можно использовать любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению и не представляющие опасности для окружающих. В ходе видеопрезентации участникам необходимо продемонстрировать «технику» и рассказать об особенностях и преимуществах.

Принять участие можно в двух номинациях одновременно.

Видеопрезентация (30 секунд до 2-х минут) присылать до 26 мая 2020 года на электронную почту propaganda.brest@mail.ru с указанием в теме письма «Мы б в спасатели пошли». Справочная информация по телефону 8-0162-25-57-97.

Конкурс продлиться до 26 мая. С 27 по 31 мая 2020 года в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе «МЧС Брестской области» будет проводиться интернет-голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» . Для того чтобы проголосовать, необходимо быть участником сообщества.