С начала года в районе выявлено 2 случая ВИЧ-инфекции

Сегодня в стране проживает около 30 тысяч человек с ВИЧ-позитивным статусом. В Брестской области наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Пинске, Бресте, Барановичах и Лунинецком районе – на эти административные территории приходится 70% всех случаев.

На Лунинетчине за весь период наблюдения (ведется с 1987 года) выявлено 147 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 118. Показатель распространенности в 1,5 раза выше среднеобластного. С начала 2020 года в районе выявлено 2 новых случая инфицирования.

Из 147 зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 70 процентов составляют мужчины. Основным поражаемым контингентом остаются молодые люди в возрастной группе 15 до 49 лет – 62,6 процента. Почти 66 процентов приходится на инфицирование половым путём. Вторым по значимости является инфицирование при инъекционном введении наркотических веществ.

За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей в районе родилось 8 детей, 8 сняты с диспансерного наблюдения с диагнозом «здоров».

По состоянию на 01 мая среди ВИЧ-инфицированных умерло 29 человек.

Тестирование на ВИЧ имеет большое профилактическое значение . Оно позволяет своевременно провести профилактические и противоэпидемические мероприятия, вовремя назначить лечение, которое обеспечит хорошее качество жизни. В связи с этим сегодня звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ. Важно понимать, что, несмотря на то, что человек не является представителем групп высокого риска, он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию позволяет своевременно ее выявить. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, имеющей процедурный кабинет, а также пройти проверку можно самостоятельно, если приобрести тест на ВИЧ по слюне в аптеке.

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить: