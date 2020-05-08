Стартовал месячник Красного Креста и Красного Полумесяца

Красный Крест всегда помогал людям в сложное время. Это его историческая миссия и предназначение. А в сложившихся условиях – еще и умение быстро реагировать на ситуацию и находить правильное решение. Беседуем с председателем районной организации Татьяной Коцуба.

– Татьяна Александровна, в период коронавирусной инфекции дел прибавилось?

– Как и раньше, оказываем помощь одиноким, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам. Сейчас еще помогаем в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств, чтобы люди пожилые и ослабленные меньше находились в местах массового сбора и не подхватили опасную инфекцию.

– Вам кто-то помогает?

– Вместе с сестрами милосердия задействованы девять волонтеров. Все они прошли обучение. Во время выходов получают средства индивидуальной защиты и антисептики, чтобы обезопасить себя. Все ходят с бейджами и символикой, листами заказов. Под роспись на деньги звонящих покупают и приносят продукты. Затем отчитываются. Обращаем внимание, что вес покупок не должен превышать пять килограммов, но иногда ребята соглашаются и больше купить. Все зависит от ситуации. Также помогают организации и предприятия, перечисляя членские взносы. По мере возможности прошу активизировать этот процесс. Организован сбор средств для оказания помощи медперсоналу, который находится на передовой борьбы с вирусом, волонтерам, людям с ограниченными возможностями, малоимущим, многодетным семьям, людям пожилого возраста, всем, кому особенно необходима сейчас помощь. Надо понимать, что сейчас каждая копейка, которая идет на доброе дело, на вес золота.

– Сегодня начинается месячник Красного Креста, что запланировано?

– Понятно, что в этом году он не будет таким ярким, как в предыдущие. Слова благодарности выскажем подопечным службы «Дапамога» и сестрам милосердия. В учебных заведениях проведем уроки безопасности, где в очередной раз обратим внимание на правила поведения в непростой эпидситуации. А еще попробуем провести своеобразную акцию в память о тех, кто ценой жизни и ратным трудом завоевали победу в Великой Отечественной войне. Присоединиться может каждый. Для этого нужно 9 мая в 21.00 зажечь свечу и поставить ее на подоконник. А рядом предлагаем разместить портреты близких вам людей, завоевавших Победу. Пока мы о них помним — они рядом с нами!

– Международный День Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается 8 мая, решено провести под девизом «аплодисменты благодарности».

– Присоединились к республиканской онлайн-акции, передали свои видео-аплодисменты для медиков и волонтеров, которые задействованы в противодействии COVID-19.

От всей души поздравляю всех членов организации, работников, ветеранов и волонтеров Белорусского Красного Креста, всех тех, кто так или иначе связан с нашим международным движениям. Желаю всем людям с большим сердцем в это нелегкое время, которое мы все сейчас переживаем, здоровья, благополучия, уверенности, сил и терпения, достойно и эффективно выполнять свою гуманитарную миссию.

Кстати. Стоит отметить, что уже месяц районная организация размещается в здании типографии (ул. Гагарина, 3, второй этаж). Временно приостановлен прием одежды, обуви и мягких игрушек.