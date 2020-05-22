СКМ «Внимание-дети!» пройдет на территории Лунинетчины с 25 мая по 5 июня.

В преддверии летних каникул подобные мероприятия проводятся ежегодно. На что должны обратить внимание участники дорожного движения и, конечно же, школьники. Об этом рассказывает начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович:

— В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (пункт 166.9 Правил дорожного движения), чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.

В 2019 году зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 3 ребенка получили ранения различной степени тяжести. И хотя в этом году подобных аварий не зарегистрировано, это не повод, чтобы расслабиться.

Во время длительных каникул несовершеннолетние становятся менее собранными, и если родители не продумали их отдых, то вскоре ищут развлечения самостоятельно. Иногда юные «шумахеры», взяв ключ от зажигания от родительской машины или мотоцикла, отправляются навстречу приключениям.

Встречается и такое, что у подростка есть собственный автомобиль или мотоцикл, о которых не подозревают в его семье, а узнают лишь после дорожной аварии. Выясняется, что ребенок не тратил карманные деньги в течение долгого времени, а потом исполнил свою мечту, приобретя заветное транспортное средство и спрятав его в укромном месте.

Когда сотрудники милиции рассказывают родителям, что их сын или дочь были остановлены за рулем транспортного средства, реакция чаще всего двоякая. Одни хватаются за сердце, искренне не понимая, как такое возможно. Другие выражают несогласие с правоохранителями, аргументируя свои доводы тем, что ребенок просто играет и вообще это не их дело. К сожалению, есть часть матерей и отцов, которые не задумываются, что такая игра может стать последней для их ребенка и в случае дорожно-транспортного происшествия они скорее всего обвинят правоохранителей.

В преддверии летних каникул обращаемся к родителям и напоминаем им, что они должны отслеживать местонахождение своих детей. Задача родителей также ежедневно напоминать им о дорожной безопасности, недопустимости ради развлечения садиться за руль. Все вместе мы сможем сделать летний отдых наших детей по-настоящему интересным и запоминающимся.

Дорогие ребята, каникулы – это лучшее время для отдыха, а летние каникулы – вдвойне хороши!.. Но чтобы провести это время не только замечательно, но и без последствий, давайте вспомним основные требования Правил дорожного движения.

Правила: Безопасность пешехода

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.

Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.

В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу движения транспортных средств.

При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.

Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля.

Когда вы в роли пешехода необходимо:

— перед тем как сделать шаг на проезжую часть, убедиться в отсутствии транспортных средств;

— дорогу переходить только на зелёный сигнал светофора, по пешеходному переходу;

— даже на разрешающий сигнал светофора необходимо убедиться, что все машины уступают вам дорогу;

— нельзя начинать переход проезжей части дороги на мигающий «зелёный»;

— места для игр и развлечений (мяч, самокат, роликовые коньки и проч.) всегда следует выбирать далеко от проезжей части.

Опасно выходить на дорогу из-за стоящих автобусов, троллейбусов, машин, кустов, деревьев. Всегда помните, что водитель не сможет остановить транспортное средство мгновенно, поэтому не стоит переходить дорогу в последний момент. Ситуация будет намного безопасней, если пешеход и водитель будут видеть друг друга издалека.

Правила: Безопасность велосипедиста

Выезжать на дорогу на велосипеде разрешается после достижения 14 лет.

Знания о безопасной езде на велосипеде ребенка в 2-14 лет:

С самых ранних лет ребенок должен иметь первые познания правил дорожного движения. Они должны состоять из нехитрых постулатов:

– объезжать движущиеся объекты (людей, животных, других участников движения);

– замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда совершается объезд недвижимых преград на пути (деревья, лавочки и пр.);

– избегать выезда на проезжую часть, кататься только во дворах, стадионах, закрытых площадках, по тротуару. Нельзя кататься в местах, где можно случайно выехать на дорогу;

– объезжать ямы, лужи, канализационные люки;

– переходить дорогу с велосипедом только в сопровождении взрослых, обязательно спешившись.

Знания о безопасной езде ребенка на велосипеде с 14 лет:

С этого возраста ребенок имеет право быть участником дорожного движения. Соблюдение ПДД жизненно необходимо:

– велосипедист должен соблюдать установленные правила и следовать указаниям дорожных знаков;

– помнить о дистанции относительно движущихся впереди объектов;

– если на дороге выделена зона движения велосипедистов (велодорожка), велосипедист должен ехать по ней;

– групповая езда осуществляется цепочкой, друг за другом;

– ребенок должен быть внимательным к стоящему транспорту (внезапное открытие дверей, резкий старт);

– в зоне передвижения людей спешиваются и ведут велосипед рядом.

Язык велосипедиста:

Чтобы другие участники движения были информированы о передвижении велосипедиста, ребенку стоит запомнить специальные сигналы:

– вытянутая левая рука либо правая рука, согнутая в локте и направленная вверх – поворот налево;

–вытянутая правая рука или левая рука, изогнутая в локтевом суставе и направленная вверх — поворот направо;

–поднятая рука (любая) – остановка.

Важные предосторожности для безопасного передвижения детей на велосипеде:

– Во время движения нельзя слушать плеер и, тем более, разговаривать по телефону;

–внимательно следить за происходящим вокруг: движение транспорта, пешеходов, возможные помехи и препятствия;

– всегда учитывать: скорость, опыт вождения, качество дорожного покрытия;

– уметь и быть готовым резко тормозить.

Особенно это актуально, когда ребенок или подросток не обладает достаточным мастерством езды на детском велосипеде.

Езда в дождь

Влага ухудшает техническое состояние велотранспорта и снижает срок службы деталей, потому поездок в дождь лучше избегать.

Проверка готовности транспортного средства к движению – часть правил безопасного движения ребенка на велосипеде.

Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов:

– Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.

– При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы внешними световыми приборами: впереди – фарой белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон – световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Правила: Безопасность пассажира

Все дети в салоне автомобиля обязаны быть пристегнуты или передвигаться в детском удерживающем устройстве. До 12 лет запрещается ехать в качестве пассажира на переднем сидении автомобиля без детского удерживающего устройства. Во время движения автомобиля запрещено открывать двери, высовывать в окно голову или руки, выбрасывать мусор и отвлекать водителя.

Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги).

Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.

Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где расположены запасные и аварийные выходы.

При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась рукой за поручень или за специальное устройство.

Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой момент может открыться.

Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его полной остановке.

Каковы основные правила для пассажира?

Садиться в легковой автомобиль можно только с тротуара или обочины. Пристёгиваться ремнями безопасности должны не только водители, но и пассажиры на переднем и задних сиденьях автомобиля.

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка – возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет; при этом допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случаях, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобили такси.

Не пристёгнутые ремнями безопасности водитель и пассажиры в случае дорожно-транспортного происшествия подвергают себя риску получения серьёзных телесных повреждений и даже смерти.

Пассажиры на задних сидениях, не пристёгнутые ремнями безопасности, рискуют погибнуть или получить серьёзные травмы в 3 раза чаще по сравнению с пристёгнутыми пассажирами.

Ребята, помните, ваша жизнь – в ваших руках. Поэтому будьте всегда внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте Правила дорожного движения!