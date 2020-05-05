Социальная реклама МЧС появилась на кондитерских изделиях Лунинецкого хлебозавода

Следом за коллегами из других регионов республики Лунинецкие спасатели совместно с Лунинецким хлебозаводом подготовили социальную рекламу МЧС, которая размещается на кондитерской продукции, а также на автолавках.

Целью производства подобной рекламы является привлечение внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, гибели людей на пожарах, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций.

Спасатели надеются, что с помощью такой рекламы жители Лунинетчины лучше запомнят правила безопасности и будут более осторожными и внимательными в обращении с огнем, а также при чрезвычайных ситуациях.

Лунинецкий РОЧС выражает благодарность директору Лунинецкого хлебозавода Вабищевичу П.И и главному инженеру предприятия Мозарчуку А.Н за пропаганду безопасности жизнедеятельности посредством размещения социальной рекламы профилактической направленности.

P.S На сегодняшний день в Лунинецком районе оборудовано 4 транспортных средства с социальной рекламой МЧС, из них — 2 автобуса АП-10 г.Лунинца.