Сотрудники РОЧС напоминают о правилах безопасности по телефону

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники Лунинецкого РОЧС провели телефонные разговоры с семьями, воспитывающими 2 и более детей, а также с родителями детей, которые находятся в социально опасном положении на территории Лунинца, Городокского и Дворецкого сельсоветов.

Для работы «прямых линий» задействовано 14 работников РОЧС. Главная тема разговора — детская шалость с огнем. Анализ таких пожаров показывает, что они часто связаны с отсутствием у детей навыков осторожного обращения с огнём, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых и неумением родителей правильно организовать досуг детей.

По телефону спасатели напоминают родителям не оставлять спички и зажигалки в зоне доступной для детей, не допускать их к пользованию нагревательными и электроприборами, а также не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Подобные беседы будут проводится до конца месяца. Сейчас, когда часть детей проходит обучение на дому, они особенно актуальны.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в МЧС по номерам 101 или 112!