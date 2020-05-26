Учебный год заканчивается. Как будут выставлять итоговые оценки?

Учитывая неблагоприятную эпидситуацию многие ученики провели последнюю четверть дома. Отсюда вопрос: как будут выставляться оценки за год?

Как пояснила заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик, волноваться по этому поводу не стоит – аттестуют всех. Для тех, кто посещал школу, никаких изменений нет. Тем, кто не посещал, выведут годовую оценку по итогам трех четвертей. В таком случае сумма оценок будет разделена на три, а не на четыре, как боялись некоторые. Возможна аттестация и за 4 четверти, если ученик усердно работал дома, получал оценки и сдал зачет учителю лично.