Уступили на своем поле. В субботу «Гранит» сыграл с «Лидой»

Самое обидное поражение в сезоне потерпел «Гранит» на своем поле в прошедшую субботу от «Лиды».

Наблюдая за поединком и сравнивая с предыдущими встречами, было очевидно, что микашевичская команда значительно выросла: как в тактической подготовке, так и во взаимопонимании между игроками. «Гранитовцы» не «сели» в глубокую оборону, а время от времени угрожали воротам соперника. Однако забитых мячей в первой половине матча болельщики (стоит отметить, на этот раз значительно уменьшилось, а вот в «фанском» секторе — наоборот ряды пополнились) не увидели.

А вот второй тайм был богат на события. Минут через 10 после перерыва «гранитовцы» сыграли в своей штрафной — за что были наказаны 11-метровым. Его успешно реализовал Ян Сенкевич, который в прошлом играл за «красно-синих». Однако лидчане не долго радовались — через 2 минуты Владислав Бринчук установил ничью. Счет 1:1 сохранялся почти до финального свистка. Во время одной из последних атак гостей арбитр зафиксировал нарушение примерно в 20 метрах от ворот «гранитовцев». Алексей Добровольский точно направил мяч в «девятку». Шла 89-ая минута матча, времени, чтобы отыграться у хозяев не осталось. 1:2 — окончательный счет игры.

30 мая, в субботу, «Гранит» сыграет на выезде с ФК «Слоним-2017». Начало в 18.00.