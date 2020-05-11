В Беларусь поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19

В субботу, 9 мая, в Беларусь из Китая прибыли поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Они приобретены за счет средств белорусских граждан, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава.

Первые экспресс-тесты уже доставлены в Брестскую и Гомельскую области, сегодня последние коробки будут переданы в Гродно. Распределены экспресс-тесты в следующем порядке: Минск — 20 тысяч. штук, Витебская и Брестская области — по 11 тысяч штук, Гомельская, Гродненская, Могилёвская области — по 10 тысяч. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава переданы 10 тысяч тестов.

На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Здесь они будут использоваться врачами для определения диагноза пациентам, находящимся на стационарном лечении. Как сообщается в официальном telegram-канале Министерства здравоохранения, планируется, что использовать экспресс-тесты пока что будут только учреждения здравоохранения. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим.