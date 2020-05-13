В Беларуси выздоровели и выписаны 6 974 пациента с коронавирусом

В стране открыто 38 лабораторий, проведено 284 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

На 12 мая зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.