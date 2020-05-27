В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов, сообщила директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая.

«Совместно с Министерством здравоохранения учеными выполнялась программа по развитию фармацевтической промышленности. Именно по этой программе в настоящий момент завершается разработка двух противоопухолевых препаратов», — сказала Светлана Бабицкая.

На базе Института биоорганической химии НАН был создан НПЦ «ХимФармСинтез» для малотоннажного выпуска высокотехнологичных фармацевтических субстанций. «Они идут на изготовление противоопухолевых препаратов. Требуются в небольшом количестве, стоят очень дорого. Благодаря открытию такого производства мы можем этими препаратами полностью обеспечить потребность Беларуси. Осуществляем и экспортные поставки. Это не так просто, потому что предварительно должна быть проведена регистрация в странах, куда планируем поставлять», — отметила директор института.

Разработкой и выпуском фармсубстанций на основе производных аминокислот активно занимается Институт физико-органической химии. «Белорусские ученые разработали целый ряд оригинальных технологий выпуска фармацевтических субстанций, на основе которых производят лекарственные средства для лечения целого ряда социально значимых заболеваний», — отметил главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец.

Еще одна разработка белорусских ученых — лекарство от рассеянного склероза. Препарат уже поступил потребителям.

БЕЛТА