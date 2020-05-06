В Брестской области сняты запреты на посещение лесов

Прошедшие в последние время дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами. Запреты на посещение лесов сняты уже почти по всей стране.

На сегодня ограничения действуют только в 5 районах Беларуси: Борисовском, Воложинском, Пуховичском, Житковичском и Лельчицком. На территории Брестской, Гродненской, Могилевской и Витебской областей запреты сняты.

За время действия запрета на посещение территории лесного фонда на Лунинетчине камера одной из фотоловушек зафиксировала нарушителя. Житель Лунинецкого района находился на автомобиле в квартале № 49 Дворецкого лесничества, ГЛХУ«Лунинецкий лесхоз». За допущенное нарушение лунинчанин привлечен должностными лицами государственной лесной охраны к административной ответственности по ч.1 ст.15.29 КоАП РБ. Ему вынесено предупреждение.

В случае установления высокого класса пожарной опасности в районе снова могут ввести меры ограничительного характера. Следите за новостями на нашем сайте.