В Лунинце отключат горячую воду

В целях подготовки к следующему отопительному сезону с 1 по 5 июня пройдут испытания тепловых сетей от Лунинецкой ТЭЦ на прочность и плотность.

На время проведения испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящимся на их балансе.

Руководство Лунинецкого ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращен отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.

При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщать по телефонам: 6-26-72 — АДС Лунинецкого ЖКХ, 2-73-24 — Лунинецкая ТЭЦ.

Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ.