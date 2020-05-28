В Лунинецком и Ганцевичском районах новый военный комиссар

Им назначен подполковник Владимир Коховец.

Родился Владимир Павлович в пинске в 1980 году. После окончания школы в 1997 поступил в Военную академию Рэспублики Беларусь. В 2001-ом направлен для прохождения службы в 50 отдельную механизированную бригаду на должность командира артиллерийского взвода. В дальнейшем служил в 111 артиллерийской бригаде в Бресте: прошел путь от командира взвода до начальника штаба гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

С 2007-го проходил службу в военном комиссариате г. Пинска и Пинского района. С сентября 2017-го по май 2020-го был военным комиссаром Столинского района. Приказом Министра обороны №340 от 8.05.2020 назначен на должность военного комиссара Лунинецкого и Ганцевичского районов.