В Лунинецком районе определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей

in Выборы 2020

Лунинецкий районный исполнительный комитет определил определить места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Решение принято на основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Запрещено проводить пикеты на расстоянии менее 30 метров от:

  • зданий Лунинецкого районного исполнительного комитета и Микашевичского городского исполнительного комитета;
  • здания суда Лунинецкого района;
  • здания прокуратуры Лунинецкого района;
  • здания Следственного комитета Лунинецкого района;
  • здания отдела внутренних дел райисполкома.