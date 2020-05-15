В Лунинецком районе определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей

Лунинецкий районный исполнительный комитет определил определить места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Решение принято на основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Запрещено проводить пикеты на расстоянии менее 30 метров от: