В Лунинецкую больницу поступили экспресс-тесты на COVID-19

Как рассказала главный врач УЗ «Лунинекая ЦРБ» Светлана Хлебус, центральная районная больница получила первую партию экспресс-тестов на выявление коронавируса. В стационаре их делают пока только больным с пневмонией.



По словам заведующей районной поликлиники Людмилы Елизовой, в возглавляемом ей медицинском подразделении экспресс-системы используются, в первую очередь, для тех, кто лечит пневмонию амбулаторно, а также для диагностики COVID-19 у контактов первого уровня на 13-14 день самоизоляции.

Учреждения здравоохранения нашего района ждут поступления новой партии экспресс-систем. В будущем список тех, кому они показаны, расширится. О том, чтобы наладить платное прохождение такого теста для всех желающих, речь по пока не идет.