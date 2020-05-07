В мае нотариусы Брестчины будут консультировать бесплатно

Традиционная республиканская акция, посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартует 8 мая. В этот день получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и бюро Брестского нотариального округа согласно графику их работы.

Консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров или средств видеосвязи.

После празднования Дня Победы, с 11 мая и до конца месяца нотариусы Брестчины продолжат бесплатно консультировать граждан. Однако, с целью защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию акция будет проводиться в удаленном формате: по телефонам нотариальных контор или с использованием средств видеосвязи.

С графиками предоставления консультаций в удаленном формате можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Предоставляемая удаленно консультация является предварительной, в связи с тем, что применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.