В Микашевичах появятся два новых магазина

Практически в одно время были проданы с аукциона несколько пустующих зданий в одном из самых старых микрорайонов города гранитодобытчиков.

Обновленный фасад, благоустроенная территория – постепенно комплекс построек по улице Ленинской и прилагающий к нему земельный участок приобретает современный вид. После завершения строительно-монтажных работ здесь планируют открыть торговый центр с площадкой для продажи крупногабаритных материалов. После реконструкции здание по улице Новой также предполагается отдать под частный магазин.