В расписании региональных линий эконом-класса изменения

26 и 27 мая отменяются и назначаются поезда региональных линий эконом-класса:

№6355 Лунинец (09-50) — Дрогичин

№6358 Дрогичин — Лунинец (18-05)

28 мая отменяются и назначаются поезда региональных линий эконом-класса:

№6355 Лунинец отпр 09-45 (раньше на 5 мин) – Дрогичин(12-56)

№6358 Дрогичин — Лунинец (18-05)

Поезда следуют измененным расписанием с сохранением контрольных точек:

№ 6352 Дрогичин – Лунинец (08-53)

№6355 Лунинец (09-45) – Дрогичин (12-56)

№6354 Брест – Лунинец приб. 12-08 (+5 мин)

№6356 Брест – Лунинец приб. 13-53

№6357 Лунинец (14-13) – Брест.

1, 2, 5 июня

№6215 БАРАНОВИЧИ 08-17 – ЛУНИНЕЦ 11.01/+14 мин. изменения по линии

6217 БАРАНОВИЧИ 11-30 – ЛУНИНЕЦ 14.06/+6 мин. изменения по линии



3, 4 июня

№6215 БАРАНОВИЧИ 08-17 – ЛУНИНЕЦ 11.01/+14 мин. изменения по линии

№6217 БАРАНОВИЧИ 11-30 – ЛУНИНЕЦ 14.06/+6 мин. изменения по линии

№6214 ЛУНИНЕЦ (ОТПР.09-44) – БАРАНОВИЧИ по ст. Ганцевичи посадка и высадка пассажиров производится из первых двух вагонов.