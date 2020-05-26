В расписании региональных линий эконом-класса изменения

26 и 27 мая отменяются и назначаются поезда региональных линий эконом-класса:
- №6355 Лунинец (09-50) — Дрогичин
- №6358 Дрогичин — Лунинец (18-05)
28 мая отменяются и назначаются поезда региональных линий эконом-класса:
- №6355 Лунинец отпр 09-45 (раньше на 5 мин) – Дрогичин(12-56)
- №6358 Дрогичин — Лунинец (18-05)
Поезда следуют измененным расписанием с сохранением контрольных точек:
- № 6352 Дрогичин – Лунинец (08-53)
- №6355 Лунинец (09-45) – Дрогичин (12-56)
- №6354 Брест – Лунинец приб. 12-08 (+5 мин)
- №6356 Брест – Лунинец приб. 13-53
- №6357 Лунинец (14-13) – Брест.
1, 2, 5 июня
№6215 БАРАНОВИЧИ 08-17 – ЛУНИНЕЦ 11.01/+14 мин. изменения по линии
6217 БАРАНОВИЧИ 11-30 – ЛУНИНЕЦ 14.06/+6 мин. изменения по линии
3, 4 июня
№6215 БАРАНОВИЧИ 08-17 – ЛУНИНЕЦ 11.01/+14 мин. изменения по линии
№6217 БАРАНОВИЧИ 11-30 – ЛУНИНЕЦ 14.06/+6 мин. изменения по линии
№6214 ЛУНИНЕЦ (ОТПР.09-44) – БАРАНОВИЧИ по ст. Ганцевичи посадка и высадка пассажиров производится из первых двух вагонов.