В суде Лунинецкого района рассмотрено первое административное дело о нарушении режима самоизоляции

В поле зрения правоохранителей попал уроженец райцентра, который приехал из России в гости к матери. На тот момент уже было известно о том, что короновирусная инфекция подтвердилась у его бывшей жены: она с пневмонией попала в стационар. Когда же стало известно, что ковид диагностирован и у матери, сын автоматически стал контактом первого уровня. 6 мая ему было вынесено предписание о соблюдении режима самоизоляции. Выдержки гостя хватило ровно на 5 дней.

Когда 13 мая в квартиру наведались представители РЦГиЭ и РОВД, «самоизолирующегося» на месте не оказалось. Как выяснилось позже, устав от однообразия квартирных стен, он охотно согласился поехать с другом в соседнюю область, чтоб помочь там выгрузить доставленные стройматериалы. Остается только догадываться, где побывали путешественники во время поездки и с кем успели пообщаться. Вояж прервали сотрудники РОВД, которые составили на нарушителя соответствующий протокол.

На днях административное дело рассмотрел суд. Внимательно изучив нюансы и приняв во внимание все обстоятельства, суд вынес постановление о наказании нарушителя самоизоляции штрафом в размере 20 базовых величин (540 рублей).

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