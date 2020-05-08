Ветеран: «Хочется, чтобы молодые поколения никогда не узнали войны…»

Визит военных стал приятным сюрпризом для жительницы Ракитно Марии Воронич. Теплой встрече поспособствовал 75-летний юбилей Великой Победы.

Именно к этой знаменательной дате ветераны войны удостоены юбилейных наград. Несмотря на почтенный возраст, Мария Михайловна приняла гостей в добром настроении. Самые лучшие поздравления с майскими праздниками женщине адресовали сотрудники военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов, а также воинской части 65408: майор Валентин Васько, капитан Сергей Литвинович и прапорщик Сергей Касюк. Военнослужащие пожелали ветерану крепкого здоровья, радости и долголетия. Марина Михайловна в свою очередь поблагодарила за подарки, а на прощание сказала: «Хочется, чтобы молодые поколения никогда не узнали войны…».

Кроме того, по словам Сергея Литвиновича, в рамках подготовки к празднованию юбилея Великой Победы его сослуживцы навели порядок на могиле старшего лейтенанта Александра Сенчука в Синкевичах. Память о нем и всех героях той страшной войны будет жить, благодаря новому поколению благодарных потомков.