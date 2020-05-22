Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

«Для учащихся 9-х классов определены три даты для сдачи выпускных экзаменов — 2, 4, 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку. Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов — 1, 3, 5 июня», — рассказала Светлана Уклейко.

Начальник главного управления обратила внимание, что ведомство устанавливает единые дни для проведения письменных выпускных экзаменов. «А вот конкретное расписание с указанием, в какой день и по какому именно учебному предмету пройдет экзамен, составляется непосредственно в самой школе, гимназии или лицее», — добавила Светлана Уклейко.

БЕЛТА