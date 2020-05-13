«Хайпанули»…

13 мая в Лунинецком суде прошло заседание, главным фигурантом которого стало сетевое издание «Медиа-Полесье».



Свой официальный статус сайт приобрел совсем недавно – 4 апреля 2020 года. Журналисты интернет-ресурса посчитали это «хорошей новостью», о чем поспешили поделиться с пользователями. Не учли, правда, одного: теперь, как и всем другим СМИ, им придется ответственно относиться к каждому опубликованному слову и чтить белорусское законодательство. За вранье и передергивание фактов, которое ранее безнаказанно сходило с рук (а такое было не единожды), теперь придется отвечать по всей строгости закона.



Но, видимо, от вредных привычек, которые стали практикой, отказаться не так-то и просто. Уже на следующий день после регистрации на страницах названного сетевого издания появилась информация о смерти одного из пациентов, у которого диагностировали COVID-19. О том, что это очередной фейк, стало известно сразу же. Пользуясь непроверенной информацией сомнительных источников, ничтоже сумняшеся перечеркнув самоотверженные старания медиков и нанеся жестокую травму родным, журналисты «МП» по привычке постарались оправдать свои деяния отсутствием официальных источников информации. Свои слова, правда, сами же и опровергли, известив сообщество, что буквально в тот же день связались с родными якобы умершего и те подтвердили, что человек жив и идет на поправку. Непонятно только, что мешало сделать это перед тем, как публиковать сомнительную информацию.



Стремление любой ценой поднять собственный статус, «хайпануть» на жареных и непроверенных новостях, претендуя, тем не менее, на звание «главного» и «справедливого» источника информации, не остановило сотрудников издания и после: уже зная, как оплошали, они с удовлетворением разместили на страничке ресурса информацию о том, как «росли» в апреле. Исходя из этих сведений, ясно видно, что особая популярность у пользователей была как раз в тот день, когда опубликовали известие о смерти живого человека… Иными словами, признавали собственную ложь они только на словах, на деле – упивались «пирровой победой».



Тем не менее, жесткий «фейк» не прошел незамеченным: за распространение информации, способной причинить вред государственным или общественным интересам, что выразилось в нагнетании социальной напряженности в обществе, создании панических настроений, массовом дезинформировании населения, Министерством информации Республики Беларусь владельцу сетевого издания «media-polesye.by»- ООО «МП компани» было вынесено письменное предупреждение о нарушении требований ст. 4 и 49 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».



Чуть позже было начато производство об административном правонарушении. Досконально изучив все обстоятельства, суд признал сетевое издание «Медиа-Полесье» виновным по части 3-1 ст.22.9 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовал «МП» на 120 базовых величин – 3240 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.