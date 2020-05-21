Закончился запрет на вылов рыбы

На этой неделе закончился запрет на вылов всех видов рыб, кроме сома.



Согласно законодательству, при любительском рыболовстве разрешается использовать следующие устройства: различные удочки, спиннинги, кораблики, дорожки, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы (с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова). Общий улов не должен превышать 5 килограммов (в день на одного человека), а в качестве приманки — не более 30 штук.



Члены районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов имеют ряд привилегий (при наличии билета с отметкой о своевременной оплате сбора). Им разрешено использовать больше крючков (от 6 до 10 штук — на человека), лов рыбы на дорожку с судов с двигателями и подводная охота.