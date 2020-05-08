«Здравствуйте! Проверка самоизоляции»

Именно с такими словами сотрудники РЦГиЭ и РОВД появляются на пороге контактов первого уровня. Мы присоединились к ежедневному рейду и узнали, как проходит проверка тех, кто должен находится на самоизоляции в нашем районе.

Сегодня в «списке» 18 адресов — это не только город, но и район, что, понятно, отнимает много времени на переезды. Первый наш «контакт» — частный дом, хозяина застаем на улице (находится на придворовой территории разрешается, а вот гулять за ее пределами — уже нет). С предписанием о самоизоляции мужчина ознакомился только вчера, впереди — еще 2 недели дома, о чем и напоминает наш проверяющий из отдела гигиены. Сотрудник РОВД на месте заполняется рапорт, здесь у нас все хорошо, самоизолировавшиеся на месте, едем дальше.

Порядок действий везде одинаков: позвонили, представились, попросили показаться всех, кто числиться в списке, напомнили о правилах и сроках. К слову, в дом никто не заходит — соблюдаем дистанцию (маска и перчатки тут обязательный атрибут).

В одной из квартир женщина жалуется, что дома уже сидеть надоело. Но, конечно, никто никуда не выходит — все необходимое приносят родственники. Как рассказал заведующий отделом гигиены РЦГиЭ Игорь Круглич, люди, находящиеся на самоизоляции, могут выходить из дома только при крайней необходимости (к таким относится поход в ближайший магазин или аптеку). Т.е. если другой возможности приобрести продукты или лекарства у вас нет, выйти можно, но необходимо соблюдать все меры предосторожности — надеть маску и перчатки, максимально минимизировать контакты с другими людьми. Кстати, проверить, как далеко вы находились от дома и действительно ли ходили в аптеку, в наше время не составит большого труда.

По другому адресу женщина интересуется, можно ли отправиться во время самоизоляции на дачу. Услышав отрицательный ответ, спрашивает: «Вдруг вы мне позвоните, а я буду на огороде и не услышу?». Использовать такую отговорку в случае, если с вами не смогли связаться, не получится. После пропущенных звонков к вам приедут поговорить лично.

Напоминают проверяющие и об административной ответственности за нарушение режима — штраф до 50 базовых величин. Что будет если человека не нашли там, где он должен быть? Его начинают искать и, конечно же, выяснять причины отсутствия. К сожалению, они не всегда являются уважительными. Есть у нас и такие граждане которых не только не нашли дома, их не оказалось в пределах района и даже области. Из-за нарушения режима самоизоляции на Лунинетчине начат ряд административных процессов. Серьезные наказания — еще впереди.

Во время нашего рейда все проверяемые оказались дома.

Приехать с такой проверкой могут в любой день и в любое время, включая выходные и праздники. Кроме того, проверка самоизоляции проводится также по телефонам.