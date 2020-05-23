Жемчужную свадьбу отпраздновали Николай и Елена Жогаль

Жемчуг. Известно, что для созревания этого уникального создания природы требуются десятилетия. Оно вырастает из маленькой песчинки и, со временем, приобретает идеальные формы. Так и с семьей. В конце апреля жемчужную свадьбу отпраздновали Елена и Николай ЖОГАЛЬ, за плечами которых большой багаж приятных воспоминаний. Жители Микашевич за три десятилетия совместной жизни выпестовали, вынянчили свои чувства.

– В жизни все держится на любви, и семья не является исключением, – отмечает Елена Ивановна. – Она – основа и гарантия того, что союз мужчины и женщины не разрушат рутина, повседневность и быт. Постарайтесь не заострять внимание на недочетах или недостатках – идеальных людей нет. Цените каждое мгновение, проведенное в кругу семьи, ежедневно, с трогательностью и нежностью, познавайте друг друга, открывая что-то новое, неизвестное до этого.

Судьба свела их в Микашевичах на свадьбе у родственников. Юноше из Семигостич (Столинский район) и девушке с Гряды довелось исполнять роль свидетелей жениха с невестой. К моменту знакомства Николай отслужил в армии и совмещал работу на Гомельщине с заочной учебой в Брестском пединституте. Елена же получала профессию портного в ПТУ №26 швейного производства в областном центре. Сотни километров, которые тогда разделяли молодых людей, не смогли помешать любви. Примерно через полгода после первой встречи они сыграли свадьбу. Постоянным местом жительства выбрали Микашевичи.

– Оба выросли в деревне, поэтому сразу решили, что наша семья будет жить в частном доме, – рассказывает Елена Ивановна. – А через два года после начала строительства отпраздновали новоселье и стали обустраивать комнаты, земельный участок.

В доме №2 по улице Южной тепло и уютно в прямом и переносном смысле. Во всем чувствуются рука и забота хозяев. На столе – продукты из собственного огорода и сада, во дворе – аккуратный тротуар из плитки, песочница с детскими игрушками, оплетенные лозой кадки с петуньями, беседка с качелями, за домом – теплица с рассадницей. А потому, с какой нежностью и заботой супруги смотрят друг на друга, сразу становится понятно, что любовь в этом доме не только живет, но и крепнет с годами.

– Земля и трудолюбивые руки всегда обеспечат финансовое благополучие семьи, – рассказывает хозяйка. – Практически сразу с собственным домом у нас появилось подсобное хозяйство, стали выращивать рассаду зеленых культур, овощи и цветы, в том числе и на продажу. Это пришло как нельзя кстати в тяжелые 1990-ые, когда магазины встречали пустыми прилавками, продукты выдавали по талонам, а зарплату задерживали месяцами…

Слушая рассказ Елены Ивановны, остается только удивляться, как им удается находить время на все домашние хлопоты и заботы. Впрочем, как уверят собеседница, такая загруженность для них – давно привычное дело. Поначалу подсобное хозяйство стало хорошим подспорьем самим супругам, а теперь, пока есть силы и возможности, хочется помочь поскорее стать детям на ноги.

А их у них трое, и они во всем стараются равняться на родителей. Старший Анатолий – электрик котельной РУПП «Гранит», с невесткой Людмилой подарили им первого внука Кирилла. Младшие семьи пока не создали, но мать с отцом надеются, что и у них будут крепкие, счастливые союзы. Ведь они воспитывались в уважении к старшим людям и труду, росли в атмосфере теплоты и любви, с раннего детства учились любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды. Ну а пока средний Артур работает на одной из минских строек. Младшая Ирина также пробует устроить свою жизнь в Минске. Сегодня девушка делает первые самостоятельные шаги как специалист в сервисном центре белорусского представительства компании «Huawei» и продолжает образование на заочном отделении Академии МВД.

Заботливые и старательные хозяева на личном подворье, с такой же ответственностью и основательностью они относятся к выполнению служебных обязанностей. В какой бы сфере не работали, везде – в числе лучших. Николай Алексеевич два десятилетия учительствовал в учреждениях образования Микашевич. Когда же почти 10 лет назад сменил школьный класс на кабину карьерного экскаватора РУПП «Гранит», то быстро завоевал авторитет и уважение среди новых коллег. А вот Елена Ивановна по первому образованию проработала недолго. Не потому, что ошиблась с выбором профессии. Ее приход в Микашевичское КБО совпал с трудными временами для предприятия: производство стремительно сокращалась, цеха месяцами простаивали, а людей отправляли в отпуск за свой счет. Поэтому четверть века назад ей пришлось искать другое место работы, и была рада любому предложению. Старания увенчались успехом. Устроилась уборщиком производственных помещений на станцию Ситница, а затем перевели приемосдатчиком груза и багажа.

– Не буду скрывать, поначалу было страшно, в особенности – подвести людей, – признается Елена Ивановна. – Первое время голова шла кругом. Огромная ответственность, работа с цифрами, специальными компьютерными программами, большим количеством документации… Быстро освоиться с новыми обязанностями помогли старшие «товарищи» по цеху. Коллектив у нас дружный, многие отдали железной дороге всю жизнь.

С той поры прошло почти четверть века. В прошлом году Е.И. Жогаль была отмечена нагрудным знаком «За добросовестный труд на Белорусской железной дороге» третьей степени. Среди ее поощрений за безукоризненную и эффективную работу есть дипломы за призовые места в творческих конкурсах, которые регулярно проводит среди своих представителей барановичское отделение.

– Не могу сидеть без дела, – улыбается хозяйка. – Поэтому в свободное время, а это чаще всего зимой, активно занимаюсь рукоделием. С помощью интернета освоила много различных техник, но больше всего пришлись по душе куклы-шкатулки в стиле канзаши и бумагоплетение. Нравиться создавать практичные вещи. Они становятся не только украшением интерьера, но и служат для хранения различных бытовых мелочей, бижутерии и т.д.

Несмотря на загруженность, Елена и Николай всегда рады гостям. В особенности, когда полным составом собираются дети или многочисленная родня. Не стала исключением и жемчужная свадьба, которую отпраздновали в тихом семейном кругу. В теплой домашней обстановке желали друг другу долгих лет жизни, чтобы из года в год их счастье, благополучие и взаимная поддержка только крепла. Чтобы в небольшом, но очень уютном доме по улице Южной звучало только такое простое, но важное слово «мы». Семья Жогаль – такая!

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.