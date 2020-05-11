Жители района выловили рыбы на 33 тысячи рублей

Как сообщил старший государственный инспектор Андрей Монич, 9 мая при проведении полевого мероприятия сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира были задержаны трое граждан, которые осуществляли незаконную добычу рыбы около д. Намокрово.

Утром трое граждан вышли на промысел на маломерном судне, чтобы извлечь из воды сети, в которых находилась попавшая туда рыба. За этим занятием их и застали работники инспекции. После задержания нарушителей и осмотра лодки было установлено, что они добыли 180 различный особей рыбы общим весом 28 кг. Длина запрещенных орудий рыболовства (10 лесковых сетей) составила 351,7 метра.

В связи с действующим запретом на добычу рыбы, ущерб причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой рыбы составила 1 232,55 базовых величин — 33 278 рублей 85 копеек. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК Республики Беларусь.