Жительница района насильно забрала у матери деньги из-за желания выпить

В Лунинецкий РОВД обратилась женщина и заявила о хищении денег у ее матери. На месте сыщики узнали у потерпевшей, что грабеж совершил сожитель второй дочери, с которыми та накануне выпивала. Однако из-за большого количества алкоголя пенсионерка не сразу вспомнила детали произошедшего.

Как оказалось, в день происшествия к 60-летней жительнице одной из деревень района наведались дочка со своим мужчиной. Втроем родственники долго общались за спиртным. Когда горячительные напитки закончились, хозяйка дома отправилась отдыхать в комнату. Гости же захотели продолжения банкета, но денег для этого не оказалось. 28-летняя сельчанка решила попросить средства у матери, однако та отказала в просьбе. Желание пойти за добавкой оказалось сильнее – девушка заломала матери руки и насильно забрала из кармана куртки 170 рублей.



В течение получаса милиционеры задержали пару возле магазина. Следователями дана правовая оценка действиям фигурантки.

По информации УВД Брестского облисполкома.